البرلمان البلجيكي يصنف مذبحة الإيزيديين “جريمة إبادة جماعية”

2021/07/16 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أقرّ مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه، قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش الارهابي “جريمة إبادة جماعية” بحقّ الأقليّة الأيزيدية في العراق.وبأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة […]

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