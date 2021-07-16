تركيا توقف إحدى انواع تأشيرات السفر التي كانت تمنح للعراقيين

2021/07/16 | 09:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت السفارة التركية في بغداد، الجمعة، عن انهاء تأشيرة الدخول الالكترونية نوع (S) التي كانت تمنح للعراقيين لاسباب صحية.

وأصدرت السفارة بياناً لها على صفحتها في الفيسبوك، تضمن دعوة العراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا لاغراض العلاج التقديم للحصول على التأشيرة اللاصقة.

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