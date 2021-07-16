منظمة الصحة تتعهد بإصلاح خطأ

2021/07/16 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستصلح العديد من "الأخطاء غير المقصودة" في تقرير مشترك مع الصين بشأن أصول أزمة فيروس كورونا، وستنظر في التناقضات المحتملة الأخرى.

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