البرازيل تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/07/16 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 52789 إصابة بفيروس كورونا و1548 حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات المرض.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 19 مليونا و262518 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538942 حالة.وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي […]

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