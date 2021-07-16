كتلة سائرون تعلق على مقاطعة الصدر للانتخابات: هناك تداعيات خطيرة

2021/07/16 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الجمعة، ان تحالفه لن يشارك في الانتخابات ولا الحكومة المقبلة، مبينا ان مشروع التيار الصدري واضح جدا.

وقال المسعودي في حديث متلفز تابعه NRTعربية، (16 تموز 2021)، إن "الانتخابات المقبلة لن يشترك فيها تحالف سائرون، وهناك تداعيات خطيرة وعلينا تدارك الأمر"، مبينا أن "مشروع التيار الصدري واضح جدا وليتضح من هي الجهات القاصرة".

وأضاف ان "موقفنا ينبع من مواقف وطنية وأخلاقية وإنسانية"، مبينا أن "موقفنا السياسي واضح وجادون لتصحيح مسار العملية السياسية".

وتابع المسعودي "نحن أمام تحديات خطيرة ونطلب من أبناء الشعب العراقي ان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية"، مؤكدا ان "العراق ومستقبله هو المهم وجمهور التيار الصدري يعي المخاطر المحدقة بالعملية السياسية".

المسعودي ختم بالقول: "لن نشترك في الانتخابات ولا الحكومة المقبلة ونحن مع الشعب العراقي"

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