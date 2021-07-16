توقعات الطقس في العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم

2021/07/16 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم.

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وقالت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تموز 2021)، إن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم، مسببة تصاعد للغبار".

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