النيل و التطور الحضارى فى مصر (1) - عمرو إمام عمر

2021/07/16 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمرو_إمام_عمر من يعكف على دراسة التاريخ الإجتماعى لمصر لا يستطيع الفكاك فى أحيان كثيرة من النظرة الإستشراقية ، فخلال السنوات الماضية سيطرة فكرة الإستبداد الشرقى ، و فكرة نمط الإنتاج الخراجى إلا أن تلك الفكرة عابها قصوراً هو أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة فى بناء بنيته الاقتصادية و الاجتماعية من حيث نمط الملكية و الانتاج ، بل إن نفس هذا المجتمع نلاحظ فيه تغيرات افرزتها تاثيرات داخلية فى أحيان و خارجية فى أحيان أخرى ......





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