2021/07/16 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسبب الأسنان الحساسة الألم أو الانزعاج عند تناول طعام ساخن أو بارد أو التعرض لتقلبات الطقس.ويمكن أن تكون المشكلة مؤقتة أو مزمنة وتؤثر على عدد قليل من الأسنان أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغييرات بسيطة يجب إجراؤها لعلاج حساسية الأسنان..



تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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