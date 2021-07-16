هذه حالة الطقس حتى حلول العيد

2021/07/16 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إن”الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم”.

وأضافت أن “الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم”.

وأشارت الهيأة الى أن “طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم، مسببة تصاعد للغبار”.

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