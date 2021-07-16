طبيبة روسية تتحدث عن فوائد البطيخ والوقت المثالي لتناوله

2021/07/16 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أخبرت الطبيبة الروسية، أولغا شارابوفا، في مقابلة مع بوابة “دكتور بيتر” عن المعدل اليومي للبطيخ وعددت الأمراض التي إن وجدت يُمنع معها تناوله.وأشارت إلى أن البطيخ يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتامينات من المجموعتين A وC وB6 والمغذيات النباتية والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم […]

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