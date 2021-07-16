إعلان من السفارة التركية في بغداد حول التأشيرة الألكترونية نوع S

2021/07/16 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السفارة التركية في بغداد، عن إنهاء التأشيرة الألكترونية من نوع S، التي بدأ العمل بها عام 2016.

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وذكرت السفارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، انه "تم انهاء تأشيرة الدخول الألكترونية من نوع s الى الجمهورية التركية التي بدأ العمل بها في سنة 2016، اعتبارا من تاريخ 15 تموز 2021".

ونوهت السفارة أن "التأشيرة المذكورة كانت تمنح لمواطني جمهورية العراق لأسباب صحية/ علاجية في هذا الإطار".

واكدت انه "يجب على مواطني جمهورية العراق الراغبين بالسفر الى تركيا لغرض العلاج بعد تاريخ 15 تموز 2021 التقديم للحصول على التأشيرة اللاصقة الصحية الشرعية من جهة أخرى، سيكون بالامكان استخدام تأشيرات الدخول الألكترونية من نوع s التي تم منحها حتى تاريخ 15 تموز 2021 لحين انتهاء مدة نفاذيتها".

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