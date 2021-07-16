ارتفاع عدد ضحايا كارثة الفيضانات في ألمانيا

2021/07/16 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا "إيه آر دي أن عدد الضحايا جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب البلاد زادت لما لا يقل عن 81 شخصا.

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