2021/07/16 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ترك الجسم بلا مناعة في مواجهة فيروس كورونا مخاطرة كبرى قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، ولعل أبرزها تدمير الرئتين كما حدث في حالة شاب أميركي في العشرينات من عمره.ولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يفقد رئتيه “تماما” بسبب كورونا..



وهذا ما فعله الأطباء المركز الخبري الوطني.

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