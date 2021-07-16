2021/07/16 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في العراق، ابتداءً من اليوم الجمعة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة حر جديدة تضرب العراق المركز الخبري الوطني.

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