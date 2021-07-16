قائد عمليات البصرة يوجه بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية

2021/07/16 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واعوجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي ، اليوم الجمعة، بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية.وذكر بيان لقيادة عمليات البصرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه " وبعد لقاء محافظ البصرة أسعد العيداني رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وجه قائد العمليات بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية ضمن قاطع المسؤولية".وأشار البيان الى أن"الماجدي أكد أنه "من الضرورة نشر وحدات من الجيش لمساندة القوات الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية في مركز المحافظة وتوابعها"، لافتاً الى أن "الواجب سيكون لفترة محدودة لمسك البوابات الرئيسة والأماكن الحيوية والبنى التحتية للمنشآة الصحية".

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