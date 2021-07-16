طقس العراق.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

2021/07/16 | 10:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقى NRTعربية نسخة منه، (16 تموز 2021)، إن"الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، مسببة تصاعد للغبار".

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