2021/07/16 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة أبوظبي إعادة تطبيق برنامج التعقيم الوطني ابتداء من 19 يوليو/تموز الجاري بين الساعة 12 منتصف الليل والخامسة صباحا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبوظبي تطبق "التعقيم الوطني" مجددا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبوظبي تطبق "التعقيم الوطني" مجددا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).