عن رياضة المشي وانقطاع الدورة الشهرية - إلهام مانع

2021/07/16 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع عادة ما أخرج في الصباح الباكر لممارسة رياضة المشي السريع.



رياضة لها اسم: المشي الإسكندنافي.



تعرفت عليها منذ نحو عقد من الزمان.



أستخدم فيها عصاتين خاصتين، كعصاتي التزلج، تساعدان على توازن الجسم أثناء المشي، وتعتمد كل منها على وسادة مطاطية.



ابتكرتها فنلندا في أربعينيات القرن الماضي، لكنها انتشرت في العالم منذ نحو ثلاثين عاماً فقط.



تساعد على تنشيط عمل عضلات الجسم الخاملة، لأنها، إذا ما مو ......





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