عبوة تستهدف منزل احد الرياضيين في ذي قار

2021/07/16 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة، بأن انفجارا استهداف احد الرياضيين وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (16 تموز 2021)، أن "انفجار عبوة صوتية استهداف منزل الكابتن محمد خضير، رئيس رابطة الفرق الشعبية في حي الشهداء وسط الناصرية، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية".

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