2021/07/16 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف تدهور الموقف الوبائي.

وذكر بيان للوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ” لجنة الامر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الاجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر المخول بإدارة وزارة الصحة وبحضور الوكلاء في الوزارة ومدراء مديريات الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي”.

واشار البيان الى انه ” تمت خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كوفيد ١٩”.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ” ضرورة أتخاذ اجراءات مشددة وسريعة لضمان إيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاجراءات الوقاية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي ، والاستمرار بالحملات التوعوية المكثفة لحث المواطنين على اخذ اللقاحات الامنة والرصينة في المستشفيات و المراكز الصحية لانها الطريقة الاسرع للحفاظ على حياة المواطنين والسيطرة على الجائحة الخطيرة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعقد اجتماعًا لاتخاذ قرارات عاجلة لايقاف التدهور الوبائي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعقد اجتماعًا لاتخاذ قرارات عاجلة لايقاف التدهور الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).