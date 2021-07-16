ستشمل جميع الشوارع.. المرور تكشف عن خطة الكاظمي في بغداد

2021/07/16 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تفاصيل الخطة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتقليل الزخم المروري في العاصمة بغداد، فيما طرحت مقترحين يسهمان في تحقيق ذلك.وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد حيدر كريم، في تصريح صحفي، إن “الخطة التي أطلقت من قبل رئيس مجلس الوزراء هي مبادرة لتقليل الأرصفة […]

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