2021/07/16 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الجمعة، بأن متهما سلم نفسه لشرطة المحافظة، بعد ارتكابه جريمة قتل في كربلاء.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (16 تموز 2021)، إن "مكتب مكافحة إجرام الشطرة استقبل المخبر (ا.م.ع) مواليد 1996، كاسب ويسكن في محافظة كربلاء، منطقة الاسكان وادعى بأنه ارتكب جريمة قتل بحق أحد الأشخاص (ق.ف.ب) مواليد 1984 بواسطة "مطرقة حديدية" داخل سيارة المجنى عليه".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "المتهم ادعى أن المقتول كان على علاقة غرامية بوالدته واصفا اياه بـ "العشيق"، ما دفعه إلى قتله".

وأضاف المصدر، أن "مكتب إجرام الشطرة اتصل بنظيره في كربلاء، وتبين أن القوات الأمنية عثرت على سيارة سوناتا وبداخلها جثة المجنى عليه، فيما تم توقيف الجاني بتهمة القتل العمد استنادا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. شاب يعترف بقتل 'عشيق' والدته بطريقة وحشية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. شاب يعترف بقتل 'عشيق' والدته بطريقة وحشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).