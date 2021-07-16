2021/07/16 | 12:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرفة عمليات لإنجاز معاملات شهداء فاجعة الناصرية وتحديد نسبة الامتيازات للضحايا والمتضررين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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