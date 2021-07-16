الاستخبارات تلقي القبض على متهم يبيع العملة المزيفة 

2021/07/16 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن إلقاء القبض على متهم يقوم ببيع العملة المزيفة وضبطت بحوزته طابعة.وقالت الوكالة في بيان، ان “معلومات استخباراتية وردت عن وجود احد الاشخاص الذين يقومون ببيع العملة المزيفة فئة ( 10) الاف دينار عراقي يباع كل مليون دينار مزور مقابل 400 الف دينار، ومن […]

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