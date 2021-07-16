أولمبياد طوكيو.. مجموعة قوية تنتظر السعودية ورهان على الثلاثي

2021/07/16 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلق السعودية آمالا كبيرة على منتخبها الأولمبي لكرة القدم وثمانية لاعبين في رياضات مختلفة لتحقيق إنجاز ذهبي في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في 23 يوليو الحالي في طوكيو.

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