2021/07/16 | 12:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع قياسي جديد بسعر الصرف في لبنان.. 23 ألف ليرة للدولار الواحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي جديد بسعر الصرف في لبنان.. 23 ألف ليرة للدولار الواحد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي جديد بسعر الصرف في لبنان.. 23 ألف ليرة للدولار الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).