أمريكا تعلق على الوضع في لبنان وتوجه رسالة حازمة للأطراف المعنية

2021/07/16 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جميع الأطراف المعنية في لبنان بتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات على الفور

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