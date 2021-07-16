2021/07/16 | 13:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث فيها على العدول عن قرار الانسحاب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حث فيها على العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات.

وقال الحكيم في رسالته، التي نشرها عبر تدوينة، وتابعها "ألترا عراق"، "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها".

وأضاف "لكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة، فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".

اقرأ/ي أيضًا:

3 سيناريوهات لانسحاب الصدر من الانتخابات..



هل جاء وقت "المواجهة المسلحة"؟

الكاظمي: لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم عن قرار الصدر بالانسحاب من الانتخابات: معالجة الإخفاقات بمواصلة الجهد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكيم عن قرار الصدر بالانسحاب من الانتخابات: معالجة الإخفاقات بمواصلة الجهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).