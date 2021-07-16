2021/07/16 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت حصيلة الفيضانات العارمة التي ضربت ألمانيا إلى 81 قتيلا، وفقما قالت السلطات، اليوم الجمعة، في أكبر خسارة بشرية تتسبب بها أمطار غزيرة بالبلاد منذ سنوات.

فيما اعلنت شبكة سكاي نيوز، عبر خبر عاجل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى أكثر من 100.

وقالت السلطات الإقليمية في ولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، إنها أحصت صباح الجمعة، مقتل 50 شخصاً بسبب العواصف والفيضانات التي ضربت البلاد، وفق مانشرته وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس.

وكانت إحصائية سابقة تحدثت عن سقوط 42 قتيلا، ثم ارتفعت الحصيلة إلى 58 قتيلا في وقت لاحق.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس في الولاية ذاتها، إن أكثر من ألف شخص فقدوا في منطقة نوينار آرفايلر، وفق ماذكرته رويترز.

وتعرضت ألمانيا أسوة بغيرها من دول غرب أوروبا إلى سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية، كما تسببت الأمطار في وقف حركة القطارات في مناطق واسعة، ومن أكثر المناطق تضررا في ألمانيا جنوبي وغربي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تغرق.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تغرق.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).