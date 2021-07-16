الحلبوسي والحكيم يوجهان رسالة للصدر: العراق بحاجة إليك

2021/07/16 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداددعا كلا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العدول عن قرار انسحابه من العمليتين السياسية والانتخابية.وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، انه "ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان".واضاف "في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران: (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)".من جانبه حث الحكيم ، الصدر، على العدول عن قراره بالإنسحاب من الإنتخابات المرتقبةوقال الحكيم في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) ما هو نصها : "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالإنسحاب من الإنتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها، ولكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الإنكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".

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