الحلبوسي يخاطب الصدر: العراق بحاجة لأبنائه المخلصين

2021/07/16 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، أن العراق بحاجة لأبنائه المخلصين.وقال الحلبوسي في تغريدة : "في ظروف صعبة مرت على العراق كتبت عبارة على الجدران (من الفلوجة الى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)".وأضاف الحلبوسي: " أبا هاشم ما زال أمامنا الكثير والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد الى بر الأمان"./انتهى8

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