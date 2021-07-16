2021/07/16 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ25 ألفا، فيما لامس عدد الوفيات الجديدة جراء الوباء لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ800.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 25704 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25293 إصابة أمس.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5382 حالة) ومقاطعتها (2484 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1948 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا منذ أمس في روسيا بواقع 799 حالة وفاة، ما يمثل أكبر زيارة منذ بداية الجائحة لليوم الرابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ25 ألفا والوفيات تلامس لأول مرة الـ800 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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