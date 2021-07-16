2021/07/16 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن إلقاء القبض على متهم يقوم ببيع العملة المزيفة وضبطت بحوزته طابعة.وقالت الوكالة في بيان، ان “معلومات استخباراتية وردت عن وجود احد الاشخاص الذين يقومون ببيع العملة المزيفة فئة ( 10) الاف دينار عراقي يباع كل مليون دينار مزور مقابل 400 الف دينار، ومن خلال التأكد من صحة المعلومات وبعد استحصال الموافقات القضائية الاصولية من قاضي تحقيق الحلة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القبض على المتهم”.وأضافت ان “القوات ضبطت بحوزته مبلغ مالي قدره 3 ملايين دينار من فئة عشرة الاف دينار مزورة، وبعد التعمق بالتحقيق معه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستخبارات: القبض على متهم يبيع العملة المزيفة وبحوزته طابعة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على متهم يبيع العملة المزيفة وبحوزته طابعة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على متهم يبيع العملة المزيفة وبحوزته طابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).