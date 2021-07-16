2021/07/16 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات.

وقال الحكيم في تغريدة تابعها NRTعربية، (16 تموز 2021) إنه "نحث أخانا السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها".

وأضاف: "لكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعلن أمس الخميس، إنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم أي حزب، مما اثار ردود فعل داخل الاوساط السياسية والشعبية.

نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالإنسحاب من الإنتخابات ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم، ونؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الإنكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل حقوقه.

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) July 16, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلق على قرار انسحاب الصدر من الانتخابات.. ويدعو لعدم 'إخلاء الساحة') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلق على قرار انسحاب الصدر من الانتخابات.. ويدعو لعدم 'إخلاء الساحة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).