عقبات كثيرة تعرقل محاولات الكاظمي لمحاربة فساد وزارة الكهرباء

2021/07/16 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملته لتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين، برغم أن عقبات كبيرة تعترض طريقها.

ووفقا لمصدر في الوزارة فإن الكاظمي يتابع ملف الوزارة بشكل مباشر، وشكّل لجانا تحقيقية خاصة، وكلفها بمهام متابعة العمل في الوزارة ومحاولة تطهيرها، من الفاسدين ماليا وإداريا، موضحاً أن اللجان تجري تحقيقات مع العديد من المسؤولين وموظفي الوزارة، للوقوف على أسباب انهيار المنظومة الكهربائية.

لكن المصدر أكد أن عقبات كبيرة تعترض حملة الكاظمي، من بينها الارتباطات الحزبية للمسؤولين، وارتباطاتهم بفصائل مسلحة، وفقا لمبدأ تقاسم المناصب التي عملت به الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن أي قرار قضائي يتخذ بحق هؤلاء المسؤولين، سيفسر على أنه قرار سياسي، وسيقابل باعتراض.

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