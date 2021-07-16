2021/07/16 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الحلبوسي معلقا على قرار انسحاب الصدر: العراق بحاجة لأبنائه الغيارى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | الحلبوسي معلقا على قرار انسحاب الصدر: العراق بحاجة لأبنائه الغيارى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الحلبوسي معلقا على قرار انسحاب الصدر: العراق بحاجة لأبنائه الغيارى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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