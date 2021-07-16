النفط يتراجع الى 71.46 دولارا.. أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهور

2021/07/16 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط، الجمعة متجهة إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أيار على الأقل حيث أثارت التوقعات بمزيد من الإمدادات مخاوف المستثمرين.

وانخفض خام برنت لشهر أيلول الى ثلاثة وسبعين دولاراً وسبعة وعشرين سنتاً، وقد يتجه نحو انخفاض جديد هذا الأسبوع، بينما نزل الخام الأمريكي الوسيط لشهر آب تسعة عشرة بالمئة ليتراجع إلى واحد وسبعين دولاراً وستة وأربعين سنتاً.

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، في مجموعة تسمى أوبك بلص، من دون اتفاق بعد أن اعترضت الإمارات العربية المتحدة على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد نيسان من العام المقبل.

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