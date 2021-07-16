ناقصات عقل ودين ..ملاحظات وتساؤلات أولية - عمر بن أعمارة

2021/07/16 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_بن_أعمارة سوف لن ندخل من باب القراءات التأويلية للنصوص ولن نخوض في صحة الحديث من عدمها، بل كل ما يهمنا في الأمر هو ذلك الركام من التفاسير والشروح العصرية التقليدية، تلك الترسانة الضخمة من التبريرات حيث يحضر تزكية وتكريس دونية المرأة كهدف استراتيجي مرسوم مسبقا والتي تسعى جاهدة لتثبيت نصوص لم تعد حيّة وذلك عبر إيجاد تفاسير"واقعية"، "منطقية" قابلة للهضم "العقلاني".



هدفنا الأساسي في هذا المقال هو مساءلة تلك ......





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