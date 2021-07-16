أزمة التسريبات في ريال مدريد: نيران بيريز تطال نجمين آخرين!

2021/07/16 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ظهر تسريب جديد لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أثناء توجيه كلمات نابية في حق لويس فيغو وغوتي، ثنائي الميرنغي السابق.

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ونشرت صحيفة "إل كونفيدينشيال" الإسبانية، تسريبا جديدا لبيريز يعود إلى عام 2012.

وقال بيريز عن غوتي، عندما كان اللاعب قد تقاعد بالفعل، أنه لا قيمة له وأن سير وكوب كانا مخطئين عند تعيينه كمعلق: "غوتي هي غيتا مثل الماعز وهي أسوأ ما في الأمر.إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق".

وقال بيريز في تسريب آخر "فيغو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين" ووجه بيريز الشتائم لفيغو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة في غرفة تغيير الملابس.

هذا وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، بيانا رسميا، بشأن أزمة التسريبات الصوتية لرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز.

ونشر النادي الملكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "برنامج (الترانزيستور) على إذاعة أوندا سيرو، كشف عن لقاء مع الصحفي أبيلان في عام 2011 مع نائب رئيس ريال مدريد إدواردو فرنانديز دي بلاس في مطعم كومبارو"، مضيفا أن "أبيلان ابتز نائب الرئيس من خلال طلبه 10 ملايين يورو لعدم تسريب التسجيلات الصوتية غير القانونية".

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