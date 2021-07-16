5 دول عربية ضمن البلدان الـ20 الأكثر امانًا.. والعراق خارج التصنيف من بين 134 دولة

2021/07/16 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

خلا تصنيف الدول الأكثر اماناً في العالم لعام 2021، والذي تصدره مجلة غلوبال فايننس بشكل سنوي من العراق، بينما ضم التصنيف خمس دول عربية ضمن الدول العشرين الأكثر اماناً.

وحلت كل من الامارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين ضمن الدول العشرين الاكثر امانًا.

وقالت المجلة في تقريرها إن التصنيف العالمي الذي تصدره تضمن أيضا بيانات من مصادر محدثة، وإطارا زمنيا جديدا، كما دمج تجربة كل بلد مع الوباء والمخاطر التي واجهتها، لتحديد الدول الأكثر سلامة.

ومثل التصنيفات السابقة، أخذ تصنيف هذا العام في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية، هي الحرب والسلام، والأمن الشخصي، ومخاطر الكوارث الطبيعية بما في ذلك عوامل الخطر الفريدة الناجمة عن الوباء.

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