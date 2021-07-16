نائب يتحدث عن الحل الوحيد لخلاص العراق من ازماته - عاجل

2021/07/16 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو مجلس النواب، فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان السبيل الوحيد لخلاص العراق في المرحلة المقبلة هي المشاركة الواسعة في الإنتخابات.وقال الفتلاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يعاني من أزمات كثيرة ولا يمكن للقوى السياسية الحالية حل هذه المشاكل، "مشيراً إلى أنه "يجب ان تكون هنالك مشاركة واسعة في الإنتخابات المقبلة". وأضاف، انه "يجب على العراقيين الخروج بشكل واسع لإنقاذ بلدهم من خلال انتخاب برلمان جديد وحكومة من اختيارهم تكون قادرة على تحمل المسؤولية، وانتشال البلد من الضياع والدمار".وتابع الفتلاوي أنه "في حال لم تكن هنالك مشاركة واسعة فإن النتيجة ستكون بقاء نفس الطبقة السياسية الحالية حيث ستستمر أزمات ومعاناة العراقيين وآلامهم خلال المرحلة المقبلة".ودعا المفوضية إلى "العمل على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وبث روح الثقة بين المواطنين حتى تكون هنالك مشاركة واسعة في الإنتخابات".

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