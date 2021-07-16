السعودية تعلن إيقاف إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام اعتبارا من اليوم الجمعة

2021/07/16 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام، اعتبارا من اليوم الجمعة.وأوضحت الوزارة ، أن" هذا الإجراء يأتي استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام".وأكد اللواء محمد البسامى قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه" تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية".من جهته قال محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن 60 ألف حاج يؤدون شعيرة الحج لهذا العام وفق خطة محددة تشهد تنظيما دقيقا لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن كل المشاركين في حج هذا العام محصنون بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية./انتهى8

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