2021/07/16 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (٨) حاويات تحتوي ادوية بشرية متنوعة غير صالحه للاستخدام البشري .وذكر بيان للهيئة انه : استكمالاً للعملية النوعية التي نفذتها ملاكات هيأة المنافذ الحدودية يوم أمس، المتمثلة بإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل الهيأة عملياتها بملاحقة صفقات الفساد التي تعبث بأرواح المواطنين".واضاف البيان : ان أبطال منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنوا من ضبط ٨ حاويات تحتوي ادوية بشرية متنوعة غير صالحه للاستخدام البشري والمنجزة معاملاتها واجراءاتها من قبل مركز كمرك بوابة البصرة كان ضعفاء النفوس يرومون اخراجها ولكن المنافذ الحدودية بالمرصاد افشلوا ذلك لحماية أبناء من دخول وانتشار هذه السموم، وسنلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن الاقتصادي والصحي./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (٨) حاويات تحتوي ادوية بشرية متنوعة غير صالحه للاستخدام البشري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (٨) حاويات تحتوي ادوية بشرية متنوعة غير صالحه للاستخدام البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).