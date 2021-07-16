عشرات القتلى ومئات المفقودين جراء فيضانات مرعبة في ألمانيا

2021/07/16 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر، غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1300 شخص ومقتل اثنيو وتسعين شخصا على الأقلّ، وفقاً لأحدث حصيلة جراء فيضانات إثر أمطار قياسية في غرب أوروبا اجتاحت المنازل في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الشرطة الألمانية إن نحو اثنين وتسعين شخصا لقوا حتفهم، فيما اعتبر مئات آخرون في عداد المفقودين في منطقة أرفايلر، بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر سلسلة منازل.

فيما عبّرت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل إثر لقائها في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “تأثّرها الشديد” بالفيضانات التي اجتاحت بلادها، معربة عن خشيتها من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة.

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