القبض على متهم يتاجر بالعملة المزوّرة يبيع مليوناً بـ 400 ألف دينار

2021/07/16 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز مديرية وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القبض على متاجر بالعملة المحلية يبيع كل مليون دينار عراقي باربعمائة ألف فقط، في محافظة بابل.

وقالت الوزارة في بيان: بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد الاشخاص الذين يقومون ببيع العملة المزيفة فئة عشرة الاف دينار عراقي، تم القبض على المتهم وبحوزته ثلاثة ملايين دينار عراقي مزورة، وبعد التحقيق اعترف بوجود مطبعة في داره عبارة عن جهاز استنساخ وبداخلها ايضا مبالغ مالية ومقص أوراق.

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