رئيس مجلس النواب مخاطبا الصدر: ما زال امامنا الكثير والعراق بحاجة للغيارى

2021/07/16 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانسحاب من العملية الانتخابية، قائلا إن العراق بحاجة لأبنائه الغيارى.

وفي تغريدة على تويتر، كتب الحلبوسي تدوينة وجهها إلى الصدر قال فيها: “في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران “من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه”أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان، وفقا لما نشر.

في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران: (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه).أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 16, 2021

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