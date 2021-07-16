النجف تسجل 3 وفيات ونحو 300 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/16 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات ونحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه ” تم اجراء 1155 فحصاً […]

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