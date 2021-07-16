الحلبوسي والحكيم يحثان الصدر على العدول عن مقاطعة الانتخابات

2021/07/16 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكان الصدر، قد أعلن، مقاطعة الانتخابات التسريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة، وأن ذلك جاء "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه".

وذكر الحلبوسي في تغريدة له، أن "في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران: (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)".

وأضاف مخاطباً الصدر، "أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان".

إلى ذلك، حث الحكيم، في تغريدة له، مقتدى الصدر، على العدول عن مقاطعة الانتخابات بالقول "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها".

وأشار إلى أن "العراق يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة، والحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الإنكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".

PUKmedia وكالات

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