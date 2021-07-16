مانشستر يونايتد يوقع عقد رعاية فلكيا

2021/07/16 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الخميس، عن قميص الفريق الجديد للموسم القادم، وشهد الإعلان ظهور راع جديد للفريق.ولوحظ وضع اسم شركة “Team Veiwer” الألمانية مكان شركة “Chevrolet” الأمريكية.وبحسب ما نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن النادي الإنجليزي تمكن من التوقيع مع الشركة ليحصل على عقد رعاية فلكي في ظل معاناة […]

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