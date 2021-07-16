المتحدث باسم الكهرباء: تنفيذ توجيهات الكاظمي يحتاج 3 متطلبات منها ’كهربة الريف’

2021/07/16 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، الجمعة، إجراءاتها لتنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الإنتاج، فيما أكدت وجود احتياجات من أجل زيادة ساعات التجهيز.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (16 تموز 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل خلية أزمة تضطلع بعدة مهام، منها آنية، ومنها استراتيجية"، لافتاً الى أن "الجميع يستشعر أهمية ملف الكهرباء كونه ملف أمن وطنياً، وملف تعايش سلمياً، وهو ما انعكس على تحسن في المنظومة الوطنية بشكل كبير بعد وصول الإنتاج إلى قرابة 20 ألفاً و700 ميغا واط".

وأضاف أن "الوزارة شكلت غرفة عمليات، وهي مستمرة في الانعقاد، وكذلك هناك نفير عام لجميع ملاكات الوزارة، فضلاً عن زيارات ميدانية للوكلاء والإدارات العامة من أجل المحافظة على ما تحقق"، مشيراً الى أن "تنفيذ ماوجه به رئيس الوزراء بفك اختلاطات خطوط النقل وتدعيم شبكات التوزيع يستلزم العمل بنصب تنقلات في بعض مراكز الحمل وتغيير سعات المحولات بسعات أكبر وكهربة المناطق الريفية في المحافظات، وبالتالي سنعكس ذلك على تدعيم قطاع النقل والتوزيع بحلول آنية فضلاً عن مضي الوزارة بخطط استراتيجية".

وأكد موسى أن "الوزارة ماضية في مشاريع الربط الكهربائي، وقطعت شوطاً كبيراً فيه، وماضية بمشروع الطاقات الشمسية والمتجددة"، مبيناً أن هذا الملف وبعد أن اكتمل تمت إحالته إلى هيئة الاستثمار، وهناك جهد من وزارة الكهرباء بالضغط على هيئة الاستثمار على أن يستثمر هذا الملف ويحال إلى التنفيذ".

وتابع أن "الوزارة تحتاج إلى خطة وقودية من خلال توفر مصادر الوقود والغاز، وكذلك تحتاج إلى أن تنجز بعد تسريع العمل بالاتفاقيات بمشاريع الربط الكهربائي الاردني ومشاريع الربط مع الخليج".

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